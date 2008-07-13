Тимошенко: ні КПУ, ні Литвин не хочуть тягати каштани Януковичу і Ющенку

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що не знала наперед результатів голосування в парламенті за свою відставку.

На цьому вона наголосила в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю ввечері.

«До останньої хвилини, поки не висвітилися результати на табло, ніхто точно не знав, буде відставка уряду чи ні», - зазначила вона .

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре підкреслила, що для неї принципово було саме за ініціативою БЮТ поставити це питання до порядку денного, щоб з`ясувати, чи є в парламенті кворум довіри до уряду.

«Якщо дійсно в уряду немає підтримки в парламенті і є голоси за відставку, то це треба знати. Тому що при зміні до Конституції, яка відбулася в 2004 році, без підтримки парламенту уряду працювати неможливо», - зауважила прем’єр-міністр.

Відмову голосувати за її відставку фракції КПУ та Блоку Литвина Ю.ТИМОШЕНКО пояснила їхнім небажанням підтримувати створення коаліції між НУ-НС та Партією регіонів.

«Уряд намагаються відправити у відставку, щоб створити нову коаліції на базі Партії регіонів і НУ-НС. Саме так і трактується відставка уряду», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я гадаю, що і комуністи, і ЛИТВИН тягати каштани з вогню для такої новоствореної коаліції абсолютно не збираються. Тому ніхто з них, не проголосувавши за відставку уряду, просто не підтримав створення коаліції Партії регіонів і "Нашої України", тобто Президента і ЯНУКОВИЧА", -цитує прем’єр-міністра Українська правда .