У Кривому Розі явка виборців склала 55,77% - міськвиборчком

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Криворізькій міській виборчій комісії.

Найвища явка зафіксована в Інгулецькому (60,8%) та Тернівському (59,4%) районах, найнижча – у Дзержинському районі (50,2%).

В Кривому Розі зареєстровано понад 514 тис. виборців.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними exit-poll, проведеного сьогодні компанією Rеsearch & Branding Group, на позачергових виборах мера Кривого Рогу діючий міський голова Юрій Вілкул переміг у першому турі з результатом 70,9%. За кандидата на посаду мера від партії «Об'єднання «Самопоміч» Семена Семенченка проголосували 11,3% виборців.