Депутати трьох фракцій зібрались у сесійній залі Ради для обговорення питання про створення коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив народний депутат України Артур Герасимов (фракція «Блок Петра Порошенка»).

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За його словами, у залі присутні депутати від «БПП», “Народного фронту” та “Батьківщини”.

Герасимов наголосив, що на засіданні фракції «БПП», яке щойно завершилось, було ухвалено рішення підтримати пропозиції фракції “Батьківщина” щодо ухвалення ряду законопроектів. При цьому він не уточнив, про які конкретно законопроекти йдеться.

Герасимов зауважив, що ці законопроекти ухвалюватимуться після створення коаліції.

Як повідомляв УНІАН, учора стало відомо, що нову коаліцію формують фракції «БПП», «Народний фронт» і «Батьківщина».

Сьогодні після закриття ранкового засідання парламенту журналістів попросили залишити ложу преси, оскільки о 12.15 у сесійній залі мало розпочатися засідання фракцій щодо створення коаліції.

Фракція“Батьківщина” раніше заявляла, що готова увійти до складу нової коаліції у ВР в разі задоволення п’яти її вимог, зокрема, щодо зниження комунальних тарифів, заборони продажу земель сільгосппризначення, підтримки фермерів.