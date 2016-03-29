"Потенціал у нього є": Ярош вважає, що Порошенко міг би бути набагато кращим головнокомандувачем

Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

"З президентом часом зустрічаємося, але я про це не дуже голосно кричу. У першу чергу говоримо про війну, тому що вважаю, що все-таки це для нас — головна проблема", - зазначив Ярош.

При цьому, за словами екс-лідера ПС, Порошенко іноді до нього прислухається.

Читайте такожЯрош розповів про плани щодо створення в Україні добровольчої армії

Крім того, відповідаючи на питання, чи вважає він президента хорошим головнокомандувачем, Ярош наголосив: "Я вважаю, що він міг би бути набагато кращим головнокомандувачем. Потенціал у нього є".

Раніше Ярош заявляв, що другі Мінські угоди з врегулювання конфлікту на Донбасі, підписані в лютому 2015 р., одразу ж були денонсовані подіями, які пішли за їхнім підписанням, зокрема, наступом бойовиків і російських військ під Дебальцевим.