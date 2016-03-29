Рада відхилила законопроект про дозвіл на заочне засудження оголошених у нацрозшук за тяжкі злочини

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у першому читанні проголосували лише 160 народних депутатів із 298, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується у Кримінальному процесуальному кодексі України встановити, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, а також оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук (щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу) або у розшук (щодо злочинів, зазначених у частині третій статті 297-1 цього Кодексу), є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Зокрема, у частині 3 цієї статті йдеться про те, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації), частиною другою статті 115 (вбивство з обтяжуючими обставинами), частиною п’ятою статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочинів, не зазначених у цій статті, не допускається, крім випадків, коли вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій статті, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

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Крім того, у законі “Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції” встановлюється, що у клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування замість відомостей, передбачених пунктом 4 частини другої статті 297-2 КПК, зазначаються відомості про оголошення особи в розшук, що підтверджуються копіями постанови про оголошення розшуку підозрюваного, доручення оперативному підрозділу про здійснення такого розшуку та витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У клопотанні також зазначаються відомості про перебування підозрюваного в районі проведення АТО, підтверджені інформацією оперативних підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня під час "сигнального" голосування Верховна Рада не підтримала проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини).

Того дня у своєму виступі автор законопроекту, народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко заявив, що вказані законодавчі зміни сприятимуть заочному засудженню осіб, які оголошені у міжнародний розшук, зокрема, представників режиму екс-президента Віктора Януковича.