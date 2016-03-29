Адвокат "торговця смертю" і наркодилера оцінив ймовірність їхнього обміну на Савченко

Про це заявив адвокат Віктора Бута і Костянтина Ярошенка Олексій Тарасов, передає РБК.

"Ймовірність обміну є вищою від нуля. У цьому напрямі ведуться певні дії", - розповів він.

Адвокат зазначив, що не може розголошувати, які саме переговори тривають. Однак він наголосив, що подібне рішення може бути прийнято на рівні керівництва держав".

Читайте такожУ Путіна стверджують, що нічого не чули про обмін Савченко на "торговця смертю" і наркодилера

У понеділок деякі ЗМІ повідомили, що російська сторона запропонувала США обміняти Савченко на групу росіян, в число яких входять Віктор Бут і Костянтин Ярошенко, які перебувають в американських в'язницях.

Додамо, що Бута суд визнав винним за кількома пунктами, у тому числі йшлося про продаж зброї організації "Революційні сили Колумбії". У західних ЗМІ він фігурував як "торговець смертю". У свою чергу Костянтин Ярошенко був заарештований в Ліберії за звинуваченням у підготовці перевезення великої партії кокаїну. Пізніше його доставили в США і в 2011 році засудили до 20 років ув'язнення.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про можливий обмін української льотчиці Надії Савченко на росіян Віктора Бута і Костянтина Ярошенка, які відбувають покарання у США.