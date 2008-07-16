Генпрокуратура вважає, що допит - справа серйозніша, ніж з'їзд ЄЦ

В Генеральній прокуратурі України cтверджують, що будь-яких порушень кримінально-процесуального законодавства щодо журналіста інтернет-видання «Українська правда» Сергія ЛЕЩЕНКА не було допущено.

Про це йдеться в заяві прес-служби Генеральної прокуратури України, розміщеній на офіційному сайті відомства.

В той же час, наголошується в заяві, сам журналіст порушив вимоги ч.1 ст. 70 Кримінально-Процесуального кодексу України.

Зокрема, як зазначають в прес-службі Генеральної прокуратури, днями на її адресу надходять численні звернення журналістів щодо допиту як свідка у справі про отруєння у 2004 році кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА журналіста «Української правди» С.ЛЕЩЕНКА.

”З огляду на це заявляємо, що слідчі Генеральної прокуратури України вживають усі заходи, необхідні для повного, всебічного і об’єктивного розслідування цього злочину. У рамках слідства проводяться у тому числі і допити свідків, які можуть сприяти встановленню обставин скоєння злочину”, - наголошується в заяві.

Зважаючи на це, додають автори заяви, до Генеральної прокуратури України 11 липня на 10.00 був запрошений і журналіст С.ЛЕЩЕНКО, який зателефонував слідчому та попросив перенести його допит на більш пізній час у зв`язку з необхідністю зустріти в аеропорту близького родича. Отримавши згоду, С.ЛЕЩЕНКО в призначений час не з`явився, пославшись на вказівку головного редактора видання «Українська правда» про необхідність висвітлення ним подій, які «раптово» виникли у Верховній Раді України (в цей день розглядалося питання відповідальності уряду – УНІАН), йдеться в заяві.

Такого ж змісту листа, за підписом головного редактора, С.ЛЕЩЕНКО передав через працівників СБУ, які повторно вручили йому повістку про виклик до прокуратури 12 липня цього року на 10-ту годину ранку.

12 липня о 10.00 С.ЛЕЩЕНКО, за даними ГПУ, на допит не з`явився, у зв`язку із отриманим завданням керівництва видання - висвітлити з`їзд однієї із політичних партій (”Єдиного Центру” – УНІАН). Враховуючи ці обставини, йому знову була вручена повістка про виклик до прокуратури цього ж дня на 14.00, зазначається в заяві.

”Оскільки С.ЛЕЩЕНКО жодного разу на виклики до прокуратури не з`явився, а названі ним причини не є поважними, слідчим була винесена постанова про застосування приводу свідка 14.07.08 на 10 годину ранку”, - підкреслюють в ГПУ.

Водночас, звертають увагу в Генпрокуратурі, ця постанова працівниками міліції не була виконана, оскільки С.ЛЕЩЕНКО добровільно з’явився 14 липня, та у період з 11.30 до 18.44 був допитаний.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня, журналіста "Української правди" С.ЛЕЩЕНКА, який взяв інтерв’ю у народного депутата Давида ЖВАНІЇ стосовно отруєння у 2004 році тодішнього кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА допитували в Генпрокуратурі понад 7 годин. До журналіста, за даними ЗМІ, було застосовано процедуру силового приводу на допит. Слідчий також вручив повістку С.ЛЕЩЕНКУ про наступний допит, який має відбутися у середу, 16 липня.

15 липня Незалежна медіа профспілка України зажадала у Президента України Віктора ЮЩЕНКА і генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА пояснень щодо застосування силового приводу на допит журналіста "Української правди".

Сьогодні В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість заходами, вжитими Генеральною прокуратурою щодо С.ЛЕЩЕНКА.

***Частиною 1 ст. 70 КПК передбачено, що особа, викликана органом дізнання, слідчим, прокурором або судом як свідок, зобов`язана з`явитися в зазначені місце і час і дати правдиві показання про відомі їй обставини в справі.

Якщо свідок не з`явиться без поважних причин, орган дізнання, слідчий, прокурор або суд мають право застосувати привід через органи внутрішніх справ в порядку, передбаченому статтями 135 і 136 цього Кодексу.

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