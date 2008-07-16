Ніжками Буша в Україні торгуватимуть губернатори?

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“Всю країну можна буде нагодувати”
|Михайло ПОЖИВАНОВ
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Держкомрезерву Михайло ПОЖИВАНОВ.
Він не уточнив, який обсяг стегенець закуповує Держкомрезерв, зазначивши, що він достатньо великий. “Всю країну можна буде нагодувати”, - сказав М.ПОЖИВАНОВ.
За його словами, є всі підстави стверджувати, що в роздрібній торгівлі стегенця продаватимуться не дорожче 13,50 грн. за кг.
“Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) сказала вчора, що стегенця будуть по 13,50 – вони будуть по 13,50. Я впевнений в цьому... Я сьогодні можу віддавати для торгівлі по 10,72 за кг. І тому плюс логістика, плюс 10% надбавка продавців, в результаті 13-13,50 грн. - найреальніша ціна”, - сказав він.
Також голова Держкомрезерву зазначив, що реалізацію стегенець за такою ціною мають забезпечити облдержадміністрації. “Вони повинні зробити передоплату і забрати у нас ці стегенця”, - сказав М.ПОЖИВАНОВ.
Він зазначив, що на сьогодні великі партії стегенець планується направити до Донецької, Луганської, Полтавської областей, з цього тижня плануються поставки до Києва і Київської області.
Він відзначив, що стегенця планується продавати як на ринках, так і в супермаркетах.
Також М.ПОЖИВАНОВ повідомив, що поки що Держрезерв працює лише з американськими курячими стегенцями, але одержано вже першу партію і курей для гриля.
Також він повідомив, що закупівля американських стегенець проводяться за умовою CIF (вартість на момент вивантаження з судна в порту) за ціною 1 дол. 80 центів.
Як повідомляв УНІАН, 15 липня на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Держкомрезерв почав інтервенцію курячих стегенець на ринок, і ціна на них у роздрібній торгівлі має знизитися до 13,5 грн. за кілограм.