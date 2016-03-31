Розірвання дипвідносин з РФ: у НФ наполягають на розгляді постанови Радою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гузь сказав під час брифінгу, говорячи про засідання комітету, яке відбулося напередодні.

"Логіка дуже проста: в країні йде війна, фактично, Росія вбиває українських солдат і ми підтримуємо дипломатичні стосунки з цією країною, ніби нічого не було", - сказав депутат.

Гузь зазначив, що на комітеті, за участі авторів проекту постанови, відбулося його обговорення. "Було ухвалено рішення. Чотири депутати нашого комітету проголосували за це: я, Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ (фракція "Батьківщина"), це Володимир Ар'єв, член БПП і Віктор Вовк — Радикальна партія", - сказав він, і додав, що двоє членів комітету утрималися, а один член проголосував "проти".

Так, зазначив Гузь, фактично станом на сьогодні комітетом ухвалено рішення щодо рекомендації ухвалення цієї постанови.

"Я особисто звертаюся до голови комітету Ганни Гопко, аби терміново, вже сьогодні, подати це наше рішення з підтримкою цієї постанови до апарату ВР, на погоджувальну раду і виносити в зал засідань українського парламенту", - наголосив парламентарій.

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Водночас, зауважив він, інший член комітету, депутат від БПП Володимир Ар'єв "змінив свою позицію буквально вчора, коли закінчилося засідання нашого комітету". "Він сказав, що він не зорієнтувався", - додав Гузь.

Натомість, відзначив депутат, він та Вовк залишили засідання комітету, аби "не дати можливості змінити позицію комітету в цьому питанні".

Голова комітету Ганна Гопко в коментарі УНІАН зазначила, що Ар'єв планує відкликати свій підпис, але для цього необхідно зібрати підписи інших 6 членів комітету, які погодяться зібрати позачергове засідання комітету і знову розглянути це питання.

За її словами, після ще одного засідання рішення щодо проекту постанови може бути змінене, а може залишитися таким же.

"Ар'єв пішов на інший комітет доповідати свій законопроект. Прибіг, бо не було кворуму... він влітає, якраз ми озвучували три варіанти, за що треба голосувати. І він проголосував, але він не зрозумів за що", - пояснила депутат ситуацію із Ар'євим.