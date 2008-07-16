Генпрокуратура викликає Жванію на допит через ЗМІ

Генеральна прокуратура України через засоби масової інформації запрошує народного депутата Давида ЖВАНІЮ 23 липня на 10.00 до Головного управління з розслідування особливо важливих справ як свідка на допит.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальна справа, порушена за фактом посягання на життя державного діяча Віктора ЮЩЕНКА за ознаками злочину, передбаченого ст. 112 Криміналього кодексу України.

У ході слідства виникла об`єктивна необхідність у проведенні низки важливих слідчих дій із народним депутатом України Д.ЖВАНІЄЮ.

На жаль, йдеться у заяві Генпрокуратури, "він був на допитах лише двічі (15.02.2008 та 20.02.2008), які так і не були завершені, після чого з 22.02.2008 року до цього часу на жоден із 10 викликів не з`явився та не надав будь-яких відомостей, які б свідчили про поважність причин його неявки".

Повістки для Д.ЖВАНІЇ направлялись рекомендованими з повідомленням листами як на його домашню адресу, так і у Верховну Раду України.

Зокрема був направлений лист голові Верхової Ради України з проханням вирішити питання про вручення двох повісток Д.ЖВАНІЇ (на 10 і 12 червня), однак 9 червня Апаратом Верховної Ради України ці повістки були повернуті з відповідним листом про неможливість їх вручення народному депутату України Д.ЖВАНІЇ, який «упродовж останніх днів не реєструвався перед пленарними засіданнями Верховної Ради України», йдеться у заяві.

Окрім того, зазначають у Генпрокуратурі, слідчий у справі звертався з листом до голови Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України з проханням відреагувати на порушення Д.ЖВАНІЄЮ ст.24 Закону України «Про статус народного депутата України» та ст. 70 Кримінально-процесуального кодексу України, на якого отримав відповідь про те, що Д.ЖВАНІЯ письмово поінформований Комітетом по суті порушеного питання «для відповідного реагування та надання Комітету письмового пояснення».

20 червня Генпрокуратура направила міністру внутрішніх справ доручення в порядку ст.114 КПК України, яким зобов`язала його забезпечити особисте вручення Д.ЖВАНІЇ повісток про явку до слідчого прокуратури на 1 і 4 липня та вжити усіх можливих, передбачених законом заходів.

9 липня, зазначає Генпрокуратура, міністр надіслав відповідь, що особисто вручив вказані повістки Д.ЖВАНІЇ у приміщенні Верховної Ради у присутності народних депутатів.

У зв`язку з тим, що Д.ЖВАНІЯ останнім часом "дуже активно виступає у засобах масової інформації із заявами та інтерв’ю, що стосуються предмета розслідування у цій кримінальній справі, а від надання свідчень у встановленому законом порядку ухиляється, прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена через засоби масової інформації запросити його 23 липня на 10.00 до Головного управління з розслідування особливо важливих справ як свідка на допит", йдеться у повідомленні.

"Користуючись нагодою, хочемо зауважити, що відповідно до ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України зобов`язаний додержуватись вимог Конституції та законів України", заявляє Генпрокуратура.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у президенти, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус".

Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.

Народний депутат від блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Д.ЖВАНІЯ заявив, що В.ЮЩЕНКО не був отруєний. Він також заявив, що результати аналізів були сфальсифіковані, а отруєння глави держави було харчовим. Д.ЖВАНІЯ припустив, що версію про отруєння В.ЮЩЕНКА вигадали в його виборчому штабі, коли він був ще кандидатом у президенти.