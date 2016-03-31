У Кремлі відреагували на ініціативу нардепів про розрив дипвідносин з РФ: "межує з божевіллям"

13:26, 31 березня 2016
Політика
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У Кремлі назвали ініціативу низки народних депутатів України розірвати дипломатичні відносини з РФ такою, що "межує з божевіллям".

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Давайте дочекаємося результатів розгляду: чи буде Рада ухвалювати якесь рішення, чи не буде. Звичайно, різні ініціативи, що межують із божевіллям, на жаль, не рідкість у Києві останнім часом, тому не хотілося щось коментувати", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту розглянути проект постанови про призупинення дипломатичних відносин із Росією.

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