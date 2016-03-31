У Москві біглий екс-глава МВС Захарченко в оточенні охорони презентував книгу про Майдан (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, презентація відбулася в одному з російських державних інформагентств. Безпеку Захарченку забезпечували щонайменше шестеро охоронців.

Він відмовився відповідати на запитання УНІАН, із чим пов'язана така велика кількість охорони.

Захарченко повідомив, що продовжує працювати експертом у комітеті Держдуми РФ із питань власності.

У ході презентації Захарченко заявив, що прагнув у книзі розібратися в причинах «державного перевороту» в Україні.

«Одне з головних завдань цієї книги – відповісти на запитання, хто винен у загибелі правоохоронців і мітингувальників на вулицях Києва, хто організував і здійснив цей кривавий злочин. Я неодноразово говорив, що проводжу власне розслідування тих злочинів, по крупицях збираючи найрізноманітнішу інформацію з різних джерел», - повідомив Захарченко і додав, що з його висновками можна ознайомитися в книзі.

При цьому він заявив, що Майдан стався за допомогою «технологій», які «загрожують багатьом європейським державам».

На думку Захарченка, після обрання Віктора Януковича президентом Майдан став неминучий.

«Настільки складні механізми Майдану, що їм запобігти на момент приходу до влади Януковича, я вважаю, вже було неможливо. Мені так здається, що один із моментів приходу Януковича до влади й розглядався як подальша дискредитація всього російського на території України та створення якоїсь держави Антиросія», - сказав Захарченко.

Він заявив, що на момент приходу до влади Януковича «не існувало можливості» протистояти технологіям Майдану. «Ми робили все можливе й сподівалися відтягнути процеси перевороту, розраховуючи, що вони почнуться пізніше, в 2015 році. До тих пір ми повинні були встигнути посилити правоохоронну систему й побудувати інформаційну систему, яка дозволяла б доносити правду про події в Україні», - сказав Захарченко.

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Він запевнив, що виконував команди вищої влади України.

Також екс-міністр підкреслив, що «з політики» України не йшов і не збирається.

При цьому Захарченко вважає, що події в Україні та Сирії пов'язані між собою «набором застосовуваних технологій, які використовуються для повалення «законної влади».

Він назвав свою втечу з України після загибелі людей на Майдані «плановим відходом», зазначивши, що з Києва виїхав на Донбас, далі - до Криму, а після цього – до Росії.

На уточнююче запитання УНІАН Захарченко відповів, що супроводжував Януковича до моменту прибуття до Росії.

Також він сказав, що його книга має бути перекладена українською мовою та мовами інших держав Європи.