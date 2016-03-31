Провал у Раді щодо швидких закупівель для армії: Радник Порошенка "неполіткоректно" і "грубо" обізвав депутатів

Про це свідчать результати голосування на офіційному порталі парламенту.

Провальне голосування на своїй сторінці Facebook прокоментував Радник президента Юрій Бірюков, назвавши нардепів "сволотою".

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"Скажу вкрай неполіткоректно і нетолерантно, невиховано і грубо: сволота! Законопроект 4288 не внесли навіть до порядку денного, не вистачило голосів. БПП-Солідарність 88 голосів, Народний Фронт 60, Самопоміч 4, РПЛ 13, Батьківщина 4, Відродження 3, Воля народу 5, позафракційні 10, Опозиційний блок 0. За 187, проти 0, утрималися 36, не голосували 109. Зашибісь. Робітнички, бл**ь. Народні обраннички", – написав Бірюков.

Законопроект передбачає переведення усіх закупівель Міноборони на базу електронної системи ProZorro, в результаті чого терміни закупівель скоротяться з 60 днів до 14, що дозволить оперативно забезпечити потреби військових.