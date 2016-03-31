Екс-главі МВС Захарченку не сподобалося, що побитих на Майдані студентів називали дітьми: побачив у цьому "технологію"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Захарченко сказав в Москві на презентації своєї книги «Кривавий Майдан - злочин століття».

«Якщо відповісти на запитання, що сталося з 29 листопада на 30 листопада, що сталося з розгоном студентів, і чи були там взагалі студенти ... Технологія «вони ж діти», як не дивно, була підхоплена, і ця фраза прозвучала з вуст соратниці Януковича - Богословської, вона перша крикнула - «вони ж діти», - сказав Захарченко.

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За його словами, цей слоган було узято за основу, і всі канали почали показувати «якихось побитих людей, і ніхто не звертав уваги - адже вони були дітьми».

Він назвав це «технологією, яка почала поширюватися по всьому світу», хоча це штовхнуло людей на масові акції протесту.

Захарченко також назвав причиною Майдану «твітерні технології», які пов'язували один одного молодіжні групи, які налаштовані були антиурядово.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, яка мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

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Після побиття бійцями «Беркута» у ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності у Києві на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч людей.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція гідності.

У лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками у центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше - 20 лютого. За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.