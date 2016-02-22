Порошенко: Лозунги про третій Майдан підготувала російська пропаганда

14:06, 22 лютого 2016
Політика
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Президент Петро Порошенко вважає, що заклики до третього Майдану інспіровані російською пропагандою.

порошенко полиция винница / twitter.com/stsegolko

Про це він сказав сьогодні у Вінниці після церемонії складання присяги працівниками патрульної поліції міста, повідомив у Twitter прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Лозунги про третій Майдан підготувала російська пропаганда. Але у них нічого не вийшло - Порошенко у Вінниці», - написав він.

Як передає кореспондент УНІАН, президент додав, що кремлівській пропаганді дуже хотілось, щоб дні вшанування Революції Гідності пройшли інакше, "саме тому вони й заготували лозунги про третій майдан".

"Але ця провокація в них не вийшла, бо не зважаючи на об'єктивні труднощі, українці є дуже відповідальними. Це доказ того, що Революція Гідності зроблена саме відповідальними людьми, які прагнуть і бажають, щоб Україна розвивалась, щоб цінності Майдану були імплементовані, щоб Україна рухалась в Європу і усі кожен на своєму місці все для цього робить”, - сказав президент.

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Він також зазначив, що символом вчорашнього дня (21 лютого - УНІАН) стало "народне зібрання на Софіївській площі на захист Національної поліції, яке в десятки разів перевищило кількість провокаторів" (на Майдані - УНІАН).

“Це не означає, що народ України не бачить недоліки, але вони вийшли захистити реформи, вони бажають, щоб ці реформи реалізувались і вони прийшли з доброї волі. Це була воля людей й відповідальність українців. І мені вчора в черговий раз вони дали тверду надію, що все у нас буде добре”, - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 21 лютого, у Києві та Львові відбулися акції на підтримку української поліції. В них, за даними прес-служби Нацполіції, взяли участь понад тисячу громадян.

Організатори акцій роздавали стрічку з написом: "Захисти поліцію" і пропонували віддати її поліцейському, якого ці люди зустрінуть.

Сьогодні на Майдан Незалежності співробітники комунальних служб розібрали майже всі намети, що були встановлені напередодні.

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