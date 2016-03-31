Проект змін до Конституції щодо поєднання депутатства з посадою в уряді передано на реєстрацію - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав у коментарі журналістам.

Депутат зазначив, що під ініціативою зареєструвати ці зміни було зібрано 176 підписів (при необхідних 150).

За словами Ляшка, на підтримку законопроекту підписи поставили представники усіх фракцій, окрім "Опозиційного блоку", до якого навіть не зверталися.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, коментуючи відповідну законодавчу ініціативу, Ляшко зазначив, що частина 2 статті 78 Конституції передбачає, що народні депутати не можуть мати іншого представницького мандату, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю крім викладацької, наукової та творчої діяльності.

“Я пропоную до частини 2 статті 78 Конституції України додати норму, яка передбачає, що народні депутати України можуть поєднувати представницький мандат з діяльністю на посаді прем'єр-міністра України, членів Кабінету міністрів України”, - пояснив депутат.

За його словами, у 24 країнах Європи члени уряду водночас є депутатами парламенту.

На думку Ляшка, такі зміни до Конституції зокрема дадуть можливість людям знати, яка партія відповідальна за роботу того чи іншого міністра.