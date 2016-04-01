У США підтримали ініціативу Порошенка щодо створення Національної інвестиційної ради

Глава держави поінформував про хід реформ в Україні, що відкриває нові можливості для залучення американських інвестицій в українську економіку, повідомляє прес-служба глави української держави.

Співрозмовники також обговорили питання залучення американських кредитних ресурсів. Зокрема, міністр торгівлі США повідомила про сприяння в активізації діяльності Експортно-імпортного банку США та Корпорації приватних закордонних інвестицій США (OPIC) в Україні.

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"Пенні Пріцкер також підтримала ініціативу Петра Порошенка щодо створення Національної інвестиційної ради та залучення до її роботи провідних американських компаній", - зазначили в прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів зустріч у форматі робочого ланчу з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом за участі державного секретаря США Джона Керрі.