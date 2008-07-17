Кабмін скоротив обсяги бензину і ДП, призначені для села

Кабінет міністрів України уточнив обсяги світлих нафтопродуктів, необхідних сільгоспвиробникам до кінця року. Зокрема, обсяги дизельного пального скорочено зі 100 тис. тонн до 74 тис. тонн, бензину - зі 100 тис. тонн до 82 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, посилаючись на відповідне рішення Кабміну.

Відповідаючи на питання УНІАН, чому було скорочено обсяги пального, Ю.МЕЛЬНИК сказав: “Ми вивірили реальні показники виробництва на Шебелинському нафтопереробному заводі і визначили реальні обсяги пального, які може виробити підприємство”.

Він також зазначив, що, згідно з ухваленим рішенням, обсяги нафтопродуктів надаватимуться сільгосппідприємствам щомісячно рівними частками.

Міністр повідомив, що напердодні відбулися переговори з компанією “Укргазвидобування” про постачання пального.