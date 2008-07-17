Кабмін скоротив обсяги бензину і ДП, призначені для села
02:05, 17 липня 2008Політика
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Пояснює міністр АПК
|Юрій МЕЛЬНИК
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, посилаючись на відповідне рішення Кабміну.
Відповідаючи на питання УНІАН, чому було скорочено обсяги пального, Ю.МЕЛЬНИК сказав: “Ми вивірили реальні показники виробництва на Шебелинському нафтопереробному заводі і визначили реальні обсяги пального, які може виробити підприємство”.
Він також зазначив, що, згідно з ухваленим рішенням, обсяги нафтопродуктів надаватимуться сільгосппідприємствам щомісячно рівними частками.
Міністр повідомив, що напердодні відбулися переговори з компанією “Укргазвидобування” про постачання пального.
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