Міністр праці детально роз’яснює, на скільки підвищаться пенсії

Уряд підвищить державні соціальні допомоги для одержувачів пенсій, незважаючи на те, що парламент не прийняв змін до бюджету. Як повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, це передбачено постановою „Про підвищення пенсійного забезпечення громадян”, яку сьогодні прийняв Кабінет Міністрів.

Таким чином, повідомляє прес-служба Міністерства праці, через збільшення на 62 гривні мінімальної пенсії та виплату надбавок у збільшених розмірах соціально найменш громадянам буде компенсовано втрати від інфляції. За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, підвищення відбуватиметься в два етапи.

З 1 липня 2008 року розмір мінімальної пенсії за віком, згідно з Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, збільшується на 62 грн. – з 482 до 544 грн. Новий розмір (544 грн.) також застосовуватиметься для розрахунку максимального розміру доплати за понаднормовий стаж. Це підвищення стосуватиметься 10,1 млн. осіб.

Мінімальні пенсії для „військових” пенсіонерів та інвалідів-чорнобильців розраховуватимуться, виходячи з нового розміру - 544 грн. Підвищення складатиме залежно від категорії від 40 до 140 грн. і стосуватиметься 135,7 тис. осіб.

Мінімальний щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги одержувачам пенсій по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, особам, яким пенсії призначені при неповному стажі роботи, а також одержувачам державної соціальної допомоги збільшується на 62 грн. (з 482 до 544 грн). Щомісячний розмір пенсійних виплат особам, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї, збільшується на 62 грн. (з 482 до 544 грн.), на двох – на 74 грн. (з 578 до 652 грн.), на трьох і більше – на 93 грн. (з 723 до 816 гривень). Загалом це підвищення стосуватиметься 1,2 млн. осіб.

З 1 вересня 2008 року державна адресна допомога до пенсії, яка не досягає розмірів: для інвалідів війни І групи – 1200 гривень, ІІ групи – 1080 гривень, ІІІ групи – 960 гривень, учасників бойових дій – 840 гривень, зросте на суму з 111 до 159 грн. в залежності від категорії. Підвищення стосуватиметься 190,5 тис. осіб.

Крім цього, зростуть надбавки, які не підвищувалися з 2002 року, а саме:

Надбавка реабілітованим громадянам зросте з 10 до 54 грн. (більш ніж у 5 разів), а членам їх сімей - з 5 до 43 грн (більш ніж у 8 разів). Це підвищення стосуватиметься 89 тис. осіб.

Надбавка на утриманця для пенсіонерів, які мають на своєму утриманні дітей віком до 18 років, зросте з 19,91 до 150 грн. (більш ніж у 7 разів). Це підвищення стосуватиметься 147 тис. пенсіонерів.

Надбавки на догляд інвалідам І групи, одиноким пенсіонерам за віком та по інвалідності ІІ та ІІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду, зростуть з 9,96 грн. до 50 гривень (більш ніж у 5 разів). Це підвищення стосуватиметься 291,1 тис. осіб

Міністр зазначила, що кошти на реалізацію постанови буде виділено з бюджету Пенсійного фонду України.