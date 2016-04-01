Справа екс-командира харківського "Беркуту" нарешті дійшла до суду

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

«Генеральною прокуратурою України 31 березня 2016 року до Печерського районного суду міста Києва направлено обвинувальний акт стосовно колишнього командира батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України в Харківській області, за фактами вчинення протиправних дій під час протестних акцій»,- зазначається в повідомленні.

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Обвинуваченому інкримінується, зокрема, перевищення влади та своїх службових повноважень під час подій 1 грудня 2013 року на вул. Банковій в м.Києві, тобто умисне на виконання явно злочинного наказу, з метою перешкоджання проведенню зборів, демонстрації, вуличної ходи, вчинення дій особисто та підлеглими, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, та що супроводжувалось застосуванням насильства, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями, внаслідок чого постраждали 25 учасників цих акцій. Також йому інкримінуються перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та застосування насильства до 19 журналістів.

Крім того, щодо цих подій командиру «Беркута» інкриміновано неналежне виконання своїх службових обов’язків, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26 бійців внутрішніх військ та патрульно-постової служби.

Щодо подій 18 лютого 2014 року на вулицях Грушевського, Інститутській, Кріпосному провулку та Маріїнському парку в м. Києві зазначена особа обвинувачується у перевищенні влади та своїх службових повноважень.

В ГПУ нагадали, що за результатами розслідування подій, що відбувалися 1 грудня 2013 року на вул. Банковій, та 18 лютого 2014 року на вул. Інститутській та Кріпосному провулку в Києві, в організації розгону акції протесту та застосування насильства до протестувальників повідомлено про підозру восьми особам з числа керівництва держави та правоохоронних органів та чотирьом правоохоронцям -виконавцям цих протиправних дій.