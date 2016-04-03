"Зустрітися з Обамою допоміг Байден": Порошенко розповів, про що домовився у Вашингтоні

Президент України Петро Порошенко заявив, що зустрітись з президентом США Бараком Обамою на полях Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні йому допоміг віце-президент США Джозеф Байден.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам, інформуючи про свою участь у Саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні, що відбувся цього тижня.

«Відбувся дуже довгий та дуже ефективний ленч з керівництвом США, з віце-президентом Байденом, на якому був присутній державний секретар Керрі», - зазначив Порошенко.

«За підсумками цього ленчу за допомогою віце-президента Байдена була організована зустріч з президентом США Бараком Обамою, який повністю підтвердив всі ті домовленості, які були досягнуті під час ленчу, а їх дуже багато», - заявив він.

«Позиція перша – це 335 млн доларів, які без будь-яких умов нарешті Україна отримає у вигляді фінансування сектору оборони та безпеки», - повідомив президент, зазначивши, що ці кошти підуть на закупівлю новітнього озброєння та обладнання, проведення тренінгів як для десантників, так і для сил спецоперацій та Нацгвардії.

«Була чітка позиція щодо підписання угоди про надання кредитних гарантій на суму 1 млрд доларів, які нам конче потрібні, і це прив’язано до одного надзвичайно важливого питання – це формування нової коаліції, обрання парламентом нового уряду і рішуча активізація та продовження реформ», - підкреслив Порошенко.