Держдепартамент США: Росія не зможе вплинути на вступ України в НАТО

Представник Державного департаменту США Шон МАККОРМАК заявляє, що Росія не зможе вплинути на рішення про надання Україні та Грузії членства в НАТО.

Про це Ш.МАККОРМАК заявив 16 липня на брифінгу в Державному департаменті США, коментуючи Концепцію зовнішньої політики Росії, затверджену главою Російської держави Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. (Стенограма брифінгу розміщена на офіційному сайті Державного департаменту США - УНІАН).

«На саміті НАТО в Бухаресті достатньо чітко прозвучала позиція Президента США БУША про можливе членство України та Грузії. Це була дуже сильна заява. Ми, як і інші країни НАТО, проводимо дуже тісні консультації з Росією в рамках ради Росія-НАТО. Але в Росії немає права голосу. Це буде позиція країн-членів НАТО, коли ухвалюватиметься рішення про надання статусу члена будь-якій з держав», - сказав Ш.МАККОРМАК.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ затвердив Концепцію зовнішньої політики Російської Федерації, одним з положень якої зафіксовано негативне ставлення до планів розширення НАТО за рахунок надання членства в цій організації Україні та Грузії.

У Концепції наголошується, що в міжнародному ситуації, разом з позитивною тенденцією - зміцненням позицій Російської Федерації на міжнародній арені, з’явилися й негативні тенденції, які потрібно враховувати у здійсненні зовнішньополітичного курсу Росії на конкретних напрямах.

Зокрема, Росія, реально оцінюючи роль НАТО, виходить з важливості поступального розвитку взаємодії у форматі Ради Росія-НАТО на користь забезпечення передбачуваності та стабільності в Євро-Атлантичному регіоні, максимального використання потенціалу політичного діалогу та практичної співпраці у вирішенні питань, що стосуються реагування на загальні загрози, - тероризм, поширення зброї масового знищення, регіональні кризи, наркоторгівля, природні та техногенні катастрофи.

У документі сказано, що Росія будуватиме відносини з НАТО з урахуванням ступеня готовності альянсу до рівноправного партнерства, неухильного дотримання принципів і норм міжнародного права, виконання всіма його членами взятого на себе в рамках Ради Росія-НАТО зобов`язання не забезпечувати свою безпеку за рахунок безпеки Російської Федерації, а також зобов`язань щодо військової стриманості.

Також наголошується, що Росія зберігає негативне ставлення до розширення НАТО, зокрема до планів прийому в члени альянсу України та Грузії, а також до наближення військової інфраструктури НАТО до російських кордонів загалом, що порушує принцип рівної безпеки, зумовлює появу нових розмежувальних ліній в Європі і суперечить завданням підвищення ефективності спільної роботи з пошуку відповідей на реальні виклики сучасності.