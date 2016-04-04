Порошенко припинив повноваження 8 районних військово-цивільних адміністрацій на Донбасі

Відповідний указ президента №125/2016 "Питання припинення повноважень деяких військово-цивільних адміністрацій" розміщено на сайті глави держави.

Повноваження РВЦА припинені у зв'язку відкриттям перших сесій новообраних Артемівської, Волноваської, Володарської, Костянтинівської, Мар'їнської та Першотравневої районних рад Донецької області, Новоайдарської і Станично-Луганської районних рад Луганської області.

Читайте такожЯценюк доручив доопрацювати постанову про ВЦА у питанні зарплат

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, що вибори до Артемівської, Волноваської, Костянтинівської, Мар'їнської, Новоайдарської і Станично-Луганської районних рад відбулися наприкінці 2015 року лише на частині відповідної территорії.