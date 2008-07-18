Посол США про Одесу і корупцію

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР констатує, що проблема корупції актуальна для всього світу, а в Україні, зокрема, корупцією вражена майже кожна важлива галузь державного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив в Одесі.

З урахуванням цього, підкреслив він, уряд Сполучених Штатів Америки та України вирішили профінансувати через корпорацію «Виклики тисячоліття» дослідження групою фахівців стану корупції в судовій системі України

Пославшись на дані проміжного звіту фахівців про стан корупції в першій половині 2008 року, В.ТЕЙЛОР зазначив, що це явище компрометує судову систему й підриває правила чесної конкуренції, ускладнює економічне зростання й уповільнює створення нових робочих місць. З урахуванням цього уряд США робить зусилля, щоб «допомогти українському народу позбавитися цієї проблеми».

Як зазначив посол у бесіді з журналістами, в ході візиту до Одеси його також цікавить, як проходить друга фаза міжнародних навчань «Сі Бриз-2008». В.ТЕЙЛОР також візьме участь у прийомі, який дасть керівництво американського контингенту багатонаціональних навчань.

Крім того, підкреслив В.ТЕЙЛОР, «Одеса є одним із найулюбленіших мною міст світу», тому він був радий знову зустрітися з мером міста Едуардом ГУРВІЦЕМ, обговорити поточну політичну ситуацію й перспективи розвитку Одеси. Він також висловив вдячність міському голові за запрошення на святкування Дня міста 1-2 вересня.