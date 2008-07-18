Світовий банк підкинув ВР ще одну роботу

Україні для повноцінної інтеграції до Світової організації торгівлі та приєднання до Угоди про державні закупівлі, яка діє в межах СОТ, необхідно адаптувати законодавство до міжнародних вимог та вимог щодо попередження корупції й підтримку конкуренції.

Такі рекомендації надали фахівці Світового банку, повідомляє “Німецька хвиля”.

Як зазначив представник Українсько-європейського дорадчого центру з питань законодавства Валентин ДЕРЕВЯНКІН, приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі відкриє українським підприємцям ринки держзакупівель США та Євросоюзу і дозволить залучати інвесторів тих країн до таких самих ринків в Україні. Але для цього державі слід узгодити поданий до парламенту проект закону про державні закупівлі з вимогами СОТ та директивами Єврокомісії, сказав він.

За словами В.ДЕРЕВЯНКІНА, «адаптація в Євросоюзі розглядається як дуже широкий процес, який передбачає не лише власне законотоворчу роботу, але й правоохоронну функцію. Яка роль судів та тих органів, що розглядають скарги».

Фахівці Світового банку рекомендували Україні скасувати Тендерну палату як орган, що провокує непрозорість та корупцію в сфері державних закупівель. А також - зробити тендери максимально прозорими для моніторингу громадськості та націлити процедуру їх проведення на посилення конкуренції між учасниками конкурсів.