Ющенко з губернаторами та міністрами розпочав сходження на Говерлу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Івано-Франківській області розпочав сходження на найвищу вершину українських Карпат Говерлу (2061м).

Як передає кореспондент УНІАН, сходження на вершину розпочалося о 9.00 з двох боків: Івано-Франківської і Закарпатської областей. Глава держави піднімається на Говерлу з боку Закарпаття.

Спільно на вершину піднімаються майже тисяча учасників, які йдуть із державними прапорами. У сходженні також беруть участь голови облдержадміністрацій (делегації з 27 регіонів до 20 осіб), народні депутати, міністри, деякі лідери політичних партій і всі небайдужі за долю України.

В.ЮЩЕНКО на відкриє скульптурну композицію «Тризуб», яка висотою майже три метри і мармурову стелу вагою 700 кг, в яку буде закладено капсули із землею з усіх регіонів України, взяту з місць «звитяг українського духу і зброї». Також на Говерлі під звуки гімну України глава держави підніме Державний прапор України розміром 6 на 4 метри, який виготовили у Луганську з непромокаючої тканини. Потім священики освятять державні символи.

Встановлені на Говерлі українські символи матимуть статус пам’ятки державного значення.

Нагадаємо, що останнього разу ЮЩЕНКО сходив на Говерлу у 2005 році. Тоді акція закінчилася драматично через погану погоду - була сильна буря з дощем, градом та блискавками.