"Відродження" вважає несправедливим вето президента на закон щодо держфінансування пільгового проїзду

Про це заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

Він підкреслив, що вето глави держави відносно цього закону є нелогічним, оскільки в державному бюджеті достатньо коштів, щоб забезпечити фінансування пільг з оплати проїзду.

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«Більше того, нагадаю, що не так давно голова ДФС заявив про перевиконання плану податкових надходжень у березні на майже 10 мільярдів гривень. Водночас на фінансування пільг з оплати проїзду необхідно 1,9 мільярди гривень на рік. Ми вважаємо, що це дає достатньо підстав для Верховної Ради, щоб подолати вето глави держави», - вважає Віктор Бондар.

Нардеп нагадав, що необхідність фінансування пільг з оплати громадського транспорту є обтяжливою для місцевих бюджетів, через що у багатьох містах України пільговики взагалі не можуть скористатися своїм законним правом на безплатний проїзд.

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«Тому застосовувати вето відносно закону, що допомагає місцевим бюджетам нарешті профінансувати пільги з оплати проїзду, є соціально несправедливим. Сьогодні такими пільгами користуються найбільш незахищені категорії громадян – пенсіонери, інваліди, діти. Крім того, пільгами з оплати проїзду користуються учасники АТО. Забирати в них таке право безвідповідально», - зазначив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».

Він додав, що депутатська група «Партія «Відродження» не згодна із аргументацією, що міститься у пропозиціях глави держави відносно необхідності застосування права вето щодо закону № 4024.

«Ми вважаємо, що 1,9 мільярда гривень, які президент пропонує перенаправити із фінансування субсидій на оплату ЖКГ на фінансування пільг з оплати проїзду у громадському транспорті, не створить передумови для «зростання заборгованості за отримані комунальні послуги та відповідно до збільшення соціальної напруги серед населення». Соціальна напруга вже величезна – через відсутність фінансування пільг з оплати транспорту. Особливо ця проблема актуальна у невеликих містах. На субсидії цього року передбачено рекордну суму - 35 мільярдів гривень. А оскільки Мінсоцполітики та Мінфін зараз перевіряють отримувачів пільг, в тому числі з оплати ЖКГ, ми вважаємо, що в цьому питанні є «запас міцності», і в цілому витрати на субсидії можуть виявитися меншими від запланованих. Звісно, якщо уряд відмовиться від своїх подальших планів на підвищення комунальних тарифів», - підкреслив Віктор Бондар.