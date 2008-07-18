Ющенко повів губернаторів на Говерлу через Київ
12:44, 18 липня 2008Політика
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Похід був узгоджений на початку тижня
Участь губернаторів у сходженні на Говерлу разом з президентом Віктором Ющенком була узгоджена ще на початку тижня.
Про це "Українській правді" повідомила керівник Головного служби інформаційної політики секретаріату президента Лариса Мудрак.
За її словами, президент вже вийшов із відпустки. Сходження на Говерлу Президент здійснює в рамках робочої поїздки.
Також в адміністрації повідомили, що губернатори прибули до Києва у четвер, звідки "організовано вирушили на Івано-Франківщину".
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