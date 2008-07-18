Ющенко пообіцяв на Говерлі: держава оновиться і будуть зміни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що демократичні сили «наведуть лад і приведуть Україну до об’єднаної Європи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Говерлі у своєму виступі з нагоди відкриття архітектурної композиції «Тризуб» і підняття Державного прапора України.

За словами Президента, «ми твердо віримо у часи змін в нашій державі, бо сьогодні прийшло на Говерлу дуже багато молоді, яка знає, як будувати європейську державу».

«Приходять ті, хто не буде ділити Україну на схід і захід, північ чи південь», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

«Обіцяю, що держава оновиться і відбудуться якісні зміни», - підкреслив глава держави.

За його словами, цей знак єдності, встановлений на Говерлі, є «державним символом соборності українських земель».

В.ЮЩЕНКО переконаний, що ті, хто сьогодні зійшов на Говерлу, всі свої помисли скеровуватимуть на єднання соборної України.