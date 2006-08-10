Прем`єр-міністр Литви заради Януковича пожертвував рибалкою і тенісом

Прем`єр-міністр Литви Гядімінас КІРКІЛАС перервав свою відпустку для візиту до України, оскільки вважає співпрацю з нею дуже важливим для офіційного Вільнюса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на короткому брифінгу перед від`їздом з України в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

«Україна - дуже важлива для нас країна», - сказав литовський прем`єр, зазначивши при цьому, що його особиста відпустка не є настільки важливою, як відносини з дружньою Україною.

«Це візит на один день, і я думаю, що не настільки вже постраждають мої рибалка і теніс», - сказав литовський прем`єр.

Г.КІРКІЛАС також зазначив, що перед своїм візитом до України він не одержував ніяких прохань від європейських урядовців, а зробив візит виключно за особистою ініціативою. Втім, додав Г.КІРКІЛАС, Брюссель напевно цікавитиметься ситуацією в Україні і, зокрема, враженнями литовського прем`єра від спілкування з його українським колегою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Г.КІРКІЛАС відвідав Україну з одноденним візитом для зустрічі з новообраним українським прем`єром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.