СБУ: Перевіркою інформації про офшорні компанії Порошенка має займатися НАБУ
Голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає, що перевіркою інформації щодо офшорних компаній президента Петра Порошенка має займатися Національне антикорупційне бюро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
"У нас створено Антикорупційне бюро, і все, що стосується вищих ешелонів (влади), - це розслідується там... Я вважаю, що все, що розслідується, воно має відбуватися у законному полі, адже ми будуємо демократичну, правову державу", - сказав Грицак.
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Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр із дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), яке ґрунтується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях. За інформацією журналістів, такий крок дозволив Порошенку уникнути сплату податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу корпорації Roshen.
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Разом з тим Порошенко заявив, що відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям.
Своєю чергою фінансові радники президента підкреслили, що насправді Roshen передана в траст, і президент не має стосунку до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.
Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачить "складу злочину" в інформації щодо начебто існування офшорів Порошенка.
Водночас у НАБУ заявили, що не мають повноважень проводити розслідування проти діючого президента України.
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У Державній фіскальній службі повідомили, що перевіряють інформацію про наявність у Порошенка офшорних рахунків, але поки що не бачить в цьому порушень українського законодавства.