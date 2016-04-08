СБУ: Перевіркою інформації про офшорні компанії Порошенка має займатися НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

"У нас створено Антикорупційне бюро, і все, що стосується вищих ешелонів (влади), - це розслідується там... Я вважаю, що все, що розслідується, воно має відбуватися у законному полі, адже ми будуємо демократичну, правову державу", - сказав Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр із дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), яке ґрунтується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях. За інформацією журналістів, такий крок дозволив Порошенку уникнути сплату податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу корпорації Roshen.

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Разом з тим Порошенко заявив, що відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям.

Своєю чергою фінансові радники президента підкреслили, що насправді Roshen передана в траст, і президент не має стосунку до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.

Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачить "складу злочину" в інформації щодо начебто існування офшорів Порошенка.

Водночас у НАБУ заявили, що не мають повноважень проводити розслідування проти діючого президента України.

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У Державній фіскальній службі повідомили, що перевіряють інформацію про наявність у Порошенка офшорних рахунків, але поки що не бачить в цьому порушень українського законодавства.