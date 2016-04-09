Жебрівський: Україна сьогодні не готова відкрито воювати з Росією

Про це він заявив в ефірі телеканалу 112 Україна.

Так він прокоментував заяву ЗМІ нібито про те, що він виступає за якнайшвидше звільнення Донбасу військовим шляхом. Жебрівський зазначив, що поширена раніше цитата "трохи некоректна".

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"Я насправді готовий, але чи насправді готова до цього Україна, чи готові на сьогоднішній день ми усвідомити, що будуть гинути мирні жителі і далі? В принципі, отой сценарій, який нам говорять, вибори, тобто без контролю за кордоном, без поліцейської місії ОБСЄ, без цього неможливо зробити, тому що це приведе фактично до втягування всієї Донеччини, і не тільки Донеччини, у так званий "русский мир", продовження цієї концепції, цього напрямку. Тому є інший варіант - це збройне протистояння, але я думаю, що на сьогоднішній день ми поки що не готові воювати напряму з Росією. Я, наприклад, готовий ризикувати своїм життям, але ризикувати життям багатьох людей, в тому числі мирних, я не готовий", - заявив він.

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Він зазначив, що буде дуже багато загиблих як воїнів, так і мирних жителів, і "тому, в цій частині, він не готовий".

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що повертати окуповані території Донбасу необхідно шляхом військових дій. Однак, за його словами, Росія в цьому випадку, готова ввести свої війська у досить серйозних обсягах і готова бомбити не лише Донецьку область.