МЗС занепокоєне критичним погіршенням стану здоров’я Савченко

Про це йдеться у заяві МЗС.

Українська сторона висловлює рішучий протест у зв’язку з ненаданням дозволу на відвідання громадянки України українськими лікарями та консульськими посадовими особами, ігнорування російським політичним керівництвом численних звернень з цього приводу світових лідерів, українського МЗС, правозахисних організацій та громадських діячів.

"Такі дії російських органів свідчать про нехтування російською стороною універсальними нормами міжнародного гуманітарного права та положеннями національного законодавства, розцінюються як спроби приховати реальний стан здоров’я Надії Савченко, ввести в оману світове співтовариство та створюють пряму загрозу її життю", - сказано у повідомленні.

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Українське МЗС категорично вимагає негайно допустити до Савченко українських лікарів та консулів, а також забезпечити безумовне повернення її на українську землю.

Наголошується, що Російська Федерація несе пряму відповідальність за життя та здоров’я народного депутата України, члена Парламентської асамблеї Ради Європи Надії Савченко.

МЗС закликає лідерів демократичних країн світу посилити тиск на Росію та примусити її до здійснення реальних кроків, спрямованих на забезпечення виконання Мінських домовленостей та негайне звільнення незаконно утримуваних у Росії українських політичних в’язнів.

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