У Литвина нагадали, що ні до кого в прийми не напрошуються

Блок Литвина відкидає можливість свого приєднання до парламентської більшості у складі НУ-НС та БЮТ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Литвина.

«Ми вкотре наголошуємо, що ніколи не напрошувалися і не будемо напрошуватися в прийми до будь-кого. Правда полягає у наступному, і це є абсолютно однозначне рішення червневого з’їзду Народної партії щодо неможливості навіть винесення на порядок денний питання про приєднання Блоку Литвина до вже існуючих коаліцій як на центральному так і на місцевому рівнях. Ми можемо розглянути можливість своєї участі лише у формуванні або переформатуванні коаліцій, і це може бути виключно на умовах погодження спільної стратегії і тактики дій», - сказав заступник голови Народної партії, народний депутат України Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.