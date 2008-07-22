Єхануров пояснює українцям: за захист Батьківщини треба платити

Україна вимушена утримувати відносно багаточисельні, розгорнуті Збройні сили, тому що не є членом НАТО і має піклуватися про свою безпеку самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оброни Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на прес-конференції.

У зв’язку з цим глава вітчизняного військового відомства поінформував, що Міноборони у поточному році в своїй діяльності зосереджує основні зусилля на виконання п’яти пріоритетних завдань.

Серед головних пріоритетів міністр відзначив підвищення ефективності військового управління і бойової підготовки Збройних сил, забезпечення ефективності комплектування ЗС військовослужбовцями контрактної служби, підтримання боєздатного стану, а також оновлення озброєння і військової техніки, вивільнення військових від виконання невластивих завдань, забезпечення належних соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їхніх сімей.

Говорячи про стан та результати виконання цих завдань у першому півріччі 2008 року, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що, незважаючи на зусилля військового менеджменту, головними причинами наявних недоліків і недоопрацювань є обмежене фінансування.

“Я хочу, щоб представники політичної еліти і суспільство загалом зрозуміли, що утримання армії, особливо професійної, є справою недешевою. Якщо ми хочемо мати сучасні, професійні Збройні сили, які здатні захистити Батьківщину – треба платити”, - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.