Депутати Європарламенту написали листа Путіну: вимагають негайно звільнити Савченко

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідного листа, ініційованого віце-президентом групи лібералів та демократів Пятрасом Ауштрявічюсом (Литва), підписали 46 депутатів Європарламенту.

"Ми зазначаємо, що це Ви, хто буде особисто і безпосередньо відповідальним за запобігання трагічного результату, перш ніж буде занадто пізно. Ми закликаємо вас продемонстувати належну повагу до своїх власних зобов'язань і негайно та беззастережно звільнити Савченко, а також Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших громадян України, які незаконно перебувають у полоні в Росії", - йдеться в листі.

Євродепутати зазначили, що дуже стурбовані вкрай нестійким станом здоров'я Савченко, особливо в умовах, коли вона вирішила відновити сухе голодування, і "вимагаємо її негайного звільнення".

"Ми підкреслюємо нашу рішучість продовжувати привертати увагу громадськості до справи і звертаємо вашу увагу на великий інтерес, який проявляє суспільство в ЄС і за його межами до справи Савченко, а також іміджу російського уряду за кордоном, шкоди якому завдає несправедливий і незаконний процес", - наголосили автори листа.

Читайте такожВелика Британія закликає РФ допустити іноземних лікарів для обстеження Савченко

При цьому підписанти наголосили, що звільнення громадян України є одним з необхідних кроків на шляху до можливої нормалізації відносин між Європейським Союзом та Росією.

Крім того, політики висловили рішучий протест з приводу судового розгляду справи Савченко.

"Ми хочемо донести до вас, що ми ніколи не визнаємо вирок Савченко, який є незаконним і сфабрикованим. Ми рішуче критикуємо політично оркестроване ганебне рішення російського суду і закликаємо РФ припинити порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема, третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими", - наголосили депутати ЄП.

Також вони нагадали, що Росія в рамках Мінських домовленостей погодилася на обмін всіх заручників і незаконно затриманих осіб за принципом "всіх на всіх" і закликали до його повного виконання.