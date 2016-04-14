Гройсман обіцяє приділяти "додаткову увагу" поверненню окупованих територій і переселенцям

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, представляючи програму дій уряду.

«Ще одне питання, якому в новому складі уряду буде приділена додаткова увага - це комплекс питань, пов’язаних з поверненням Криму і тимчасово окупованих районів Донбасу, відновлення життєдіяльності на звільнених територіях,інтеграція переселенців», - сказав він.

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Гройсман наголосив, що свідченням того, що це буде пріоритетом, стало створення окремого Міністерства.

Як повідомляв УНІАН, міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб став Вадим Черниш (експерт з питань протидії відмиванню грошових коштів та фінансуванню тероризму, член Assosiation of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS, США) з травня 2010 року, керівник неурядової організації "Центр з вивчення проблем безпеки та протидії відмиванню коштів").