Тимошенко обіцяє, що шоку і стресів з газом не буде

Український уряд дійшов компромісу з "Газпромом" стосовно цінової політики на російський газ, що постачається до України на наступний рік.

Про це в середу на засіданні уряду заявила прем’єр Юлія Тимошенко, коментуючи результати переговорів.

"Ми знайшли підходи до ціноутворення на природний газ щодо наступного року. Я можу сказати, що ми знайшли компроміс по концепції формування ціни", - сказала вона.

Разом із тим вона сказала, що остаточна ціна на газ для України буде сформована після завершення переговорів "Газпрому" з Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном.

"Можу сказати, що так як це і було домовлено під час мого візиту до Москви, доведення ціни на газ до ринкових цін для України буде здійснено впродовж декількох років поступово. Стресів і шоку не буде", - зазначила вона.

"І я думаю, що це як раз і є злагоджена роботу двох урядів, України та Росії і "Нафтогазу" і "Газпром", - додала Тимошенко.

Українська правда