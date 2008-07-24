Жванія завдасть контрудару по Генпрокуратурі за натяки слідчого

Депутат Давид Жванія має намір подати до суду на слідчого в справі про отруєння Віктора Ющенка Олексія Донського, який в інтерв`ю журналістам припустив причетність Жванії до злочину.

"Я звернуся до журналістів, які брали інтерв`ю в Олексія Донського, із проханням надати мені цей запис. Після чого буду звертатися до суду. Такі голослівні звинувачення не можна залишати без уваги!", - сказав Жванія в інтерв`ю "Комсомольской правде в Украине".

Водночас голова Міжнародної ліги захисту прав громадян України Едуард Багіров також порадив Жванії подати до суду на Донського.

"Я б на місці Давида Жванії негайно звернувся до суду з позовом про захист честі і гідності", - сказав він.

"Згідно з законом, слідчий не має права привселюдно розголошувати матеріали слідства й інформацію про фігурантів кримінальної справи. Тим більше, робити в присутності журналістів будь-які припущення, які можна розглядати як звинувачення", - додав Багіров.

За його словами, будь-які докази, якими володіє слідчий, повинні триматися в таємниці, оскільки йде слідство.

"Якщо в Генеральній прокуратурі цього не знають, виходить, там мало професіоналів", - сказав Багіров.

Як відомо, у середу Жванія прийшов на допит, однак майже відразу ж покинув будівлю головного слідчого управління ГПУ, оскільки, за його словами, на допиті йому ставили питання, які не стосуються суті справи.

У свою чергу слідчий Донськой в інтерв`ю журналістам сказав, що Жванія зірвав допит у ГПУ, "тому що або чогось боїться, або причетний до злочину".

Українська правда