Луценко обговорив з послом США політичну ситуацію в Україні

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обговорив з послом Сполучених Штатів Америки в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ сучасну політичну ситуацію в Україні та двосторонню українсько-американську співпрацю.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, під час сьогоднішньої зустрічі глава МВС поінформував посла США про створення в очолюваному ним відомстві за сприяння США управління боротьби з комп’ютерними злочинами. Також сторони обговорили пріоритети співпраці у цьому напрямку, зокрема, можливість стажування українських правоохоронців у Сполучених Штатах Америки.

Крім того, керівник Департаменту інформаційних технологій МВС України Василь БУРЖИНСЬКИЙ презентував В.ТЕЙЛОРУ нові інформаційно-технічні можливості Міністерства внутрішніх справ у рамках спільного проекту для забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів української міліції.

Учасники зустрічі також обговорили питання розслідування злочинів, скоєних на расовому ґрунті, а також дії, спрямовані на боротьбу із ксенофобією та расизмом. Ю.ЛУЦЕНКО, зокрема, поінформував В.ТЕЙЛОРА про завдання новоствореного у складі Департаменту карного розшуку відділу по розслідуванню саме таких видів злочинів.

Сторони також обмінялися думками щодо вирішення проблеми нелегальної міграції в Україні, яка нині є надзвичайно актуальною.