Генпрокурор Шокін арештував квартиру свого екс-заступника Каська

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 22 березня, пишуть "Наші гроші". Арешт накладено в рамках кримінального провадження №42016000000000470 від 12 лютого 2016 року.

Читайте такожКасько: Шокін вимагав виконувати інструкції Кононенка

За версією слідчих, Віталій Касько вчинив шахрайство, надавши недостовірну інформацію про відсутність постійного житла у Києві та через завищення фактичної кількості членів сім’ї у 2010-2014 роках незаконно заволодів квартирою у столиці.

У 2003 році Віталій Касько отримав службову однокімнатну квартиру у Печерському районі, яку пізніше приватизувала його матір, яка вже проживала у трикімнатній квартирі в Києві.

У 2010 році Касько знову звернувся до генпрокурора щодо надання йому службової квартири. Він повідомив, що проживає з дідусем, матір’ю та сестрою. Відтак родині Каська виділили трикімнатну квартиру в тому ж Печерському районі. Йдеться про квартиру на бульварі Дружби народів, 14-16, площею 155 кв. м.

Трикімнатна квартира у цьому житлокомплексі навіть меншої площі зараз продається за 8,50 млн грн. Таким чином квартира Віталія Каська може коштувати 10 млн грн, пише видання.

У грудні 2010 року Віталій Касько звільнився з ГПУ і працював як адвокат. За два місяці до звільнення з Генпрокуратури 3-кімнатну квартиру, виділену родині Каська, виключили з числа службових.

У березні 2014 року Касько одноосібно її приватизував. Відповідне клопотання до відділу приватизації державного житлового фонду спрямував заступник генпрокурора Микола Банчук. На момент приватизації квартири Віталій Касько не працював у прокуратурі. Заступником генпрокурора його призначили лише у травні 2014 року.

Видання зазначає,що у реєстрі майнових прав є дані, що мати Каська Галина Касько у 2013 році купила квартиру площею 50 кв.м. у Києві на вул. Краківська, 13-б (Дніпровський район). Також вона має земельні ділянки 0,22 га у селі Нові Петрівці Київської області, де знаходиться недобудований будинок. Земля подарована їй у грудні 2015 року, а раніше належала самому Віталію Каську, який у 2009 році також отримав її у подарунок від невідомої особи.

Як повідомляв УНІАН, Віталій Касько написав заяву про відставку 15 лютого, через три дні після відкриття кримінального провадження проти нього. Відставка Каська відбулася в день, коли президент Петро Порошенко закликав генпрокурора Шокіна піти у відставку. Шокін заяву про відставку написав, але його досі не звільнено, оскільки Верховна Рада ще не розглянула його заяву.

Свого часу Касько заявив, що Шокін нав’язував йому інструкції народного депутата від президентської партії "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка, а також відсторонив від розслідування справи так званих "діамантових" прокурорів.