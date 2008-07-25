Кріль: Вінський хоче будувати аеродроми на землях впливових бютівців

Народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що уряд лобіює інтереси “своїх” олігархів, плануючи будувати два аеропорти в Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЦ, так він прокоментував наміри уряду Юлії ТИМОШЕНКО збудувати два нові аеропорти неподалік столиці.

На думку І.КРІЛЯ, плани міністра транспорту і зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО про побудову нових аеропортів у селі Бугаївка та на околицях Білої Церкви «докорінно відрізняються від попередніх планів уряду щодо розвитку галузі». Депутат вважає, що уряду слід займатися модернізацією існуючих 34 державних аеропортів.

«Відомо, що земельні ділянки поблизу цих населених пунктів, подані у пропозиціях до Мінтрансу від низки закордонних компаній-інвесторів, перебувають у приватній власності олігархів із БЮТ», – зауважив голова “Єдиного Центру”.

«Керівництво Мінтрансу, фактично, спрямовує бюджетні кошти не на реконструкцію аеропорту «Бориспіль» та інших державних об’єктів, а на задоволення фінансових апетитів бізнес-структур наближених до БЮТ олігархів», – додав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що він запропонував уряду створити два нових - пасажирський і вантажний - міжнародних аеропорти в Київській області.

Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що вніс відповідну пропозицію на останньому засіданні уряду.

«Я вніс пропозицію щодо будівництва нового міжнародного аеропорту в селі Бугаївка й щодо будівництва міжнародного вантажного хаба (транзитний аеропорт) у районі Білої Церкви», - зазначив міністр.

За його словами, створено групу, яка займається обробкою необхідних документів для надання їх у Кабмін. Він підкреслив, що рішення про будівництво поки не ухвалено, його має приймати Кабінет міністрів.