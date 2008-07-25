Кріль зізнався, що любить Тимошенко

Лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ запевняє, що любить Юлію ТИМОШЕНКО", але критикувати її уряд не припинить.

Про це він заявив сьогодні під час інтернет-конференції на сайті “Ліга”.

І.КРІЛЬ наголосив, що не вважає уряд під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО ефективним. “Популізм цього уряду, з одного боку, призводить до інфляції, а з іншого боку, ставить на коліна економіку. Такий уряд не може працювати на довгострокову перспективу”, - додав він.

За словами І.КРІЛЯ, причиною таких процесів є той факт, що уряд “очолює кандидат у Президенти на наступних президентських виборах”. “Такий прем’єр буде завжди конфронтувати з діючим Президентом. Його основною метою є не розвиток держави, а короткотривалі популістські заходи, які ведуть до збільшення його особистого рейтингу. Тому такий уряд не може бути ефективний по природі його існування”, - сказав лідер “Єдиного Центру”.

Відповідаючи на запитання, чому він особисто та глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА ненавидять Ю.ТИМОШЕНКО, І.КРІЛЬ сказав: “На з’їзді "Єдиного Центру" БАЛОГА заявив, що любить Юлію ТИМОШЕНКО. Я можу повторити ці слова від свого імені”. При цьому він додав, часта критика дій уряду не пов’язана із любов’ю чи нелюбов’ю до конкретної людини.