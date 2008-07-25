Кріль зізнався, що любить Тимошенко
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Лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ запевняє, що любить Юлію ТИМОШЕНКО", але критикувати її уряд не припинить.
Про це він заявив сьогодні під час інтернет-конференції на сайті “Ліга”.
І.КРІЛЬ наголосив, що не вважає уряд під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО ефективним. “Популізм цього уряду, з одного боку, призводить до інфляції, а з іншого боку, ставить на коліна економіку. Такий уряд не може працювати на довгострокову перспективу”, - додав він.
За словами І.КРІЛЯ, причиною таких процесів є той факт, що уряд “очолює кандидат у Президенти на наступних президентських виборах”. “Такий прем’єр буде завжди конфронтувати з діючим Президентом. Його основною метою є не розвиток держави, а короткотривалі популістські заходи, які ведуть до збільшення його особистого рейтингу. Тому такий уряд не може бути ефективний по природі його існування”, - сказав лідер “Єдиного Центру”.
Відповідаючи на запитання, чому він особисто та глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА ненавидять Ю.ТИМОШЕНКО, І.КРІЛЬ сказав: “На з’їзді "Єдиного Центру" БАЛОГА заявив, що любить Юлію ТИМОШЕНКО. Я можу повторити ці слова від свого імені”. При цьому він додав, часта критика дій уряду не пов’язана із любов’ю чи нелюбов’ю до конкретної людини.