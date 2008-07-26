Турчинов підозрює Секретаріат Президента у підтримці рейдерства

Рейдери в Україні ефективно працюють лише тоді, коли їх підтримують представники влади.

Таку думку у своєму коментарі, наданому УНІАН, висловив новопризначений голова Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

“Рейдери ефективно працюють лише тоді, коли їх підтримують в високих кабінетах, зокрема в Секретаріаті Президента”, - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Також прикро, на думку О.ТУРЧИНОВА, що рейдерські атаки “дуже часто прикривають протиправні рішення судів, що, безумовно, компрометує незалежну судову гілку влади”. Саме тому завданням комісії є відпрацювати спільні заходи разом з керівництвом судової гілки влади та зміни до чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня п.р. Кабінет міністрів України затвердив першого віце-прем`єр-міністра О.ТУРЧИНОВА головою Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств.

Нагадаємо, що Міжвідомчу комісію з боротьби з рейдерством було створено в лютому 2007 року і під час роботи Кабінету міністрів Віктора ЯНУКОВИЧА її очолював перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.