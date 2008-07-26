Подарунок для українського народу Варфоломій віддав Ющенку

Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ І подарував українському народу ікону Святого Андрія.

Як передає кореспондент УНІАН, ВАРФОЛОМІЙ І цей подарунок, а також Мозаїку з зображенням Доброго Пастора передав Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ під час офіційної церемонії відкриття галереї видатних діячів України в Українському домі.

«Перший подарунок – це ікона Святого Андрія, який багато зробив і для церкви Константинополя і історія якого тісно пов’язана з історією Києва», - сказав ВАРФОЛОМІЙ І.

За його словами, ікону було виконано на горі Афон.

ВАРФОЛОМІЙ І також повідомив, що Мозаїка із зображення Доброго Пастора виконана в Італії та перевезена через Константинополь до Києва.

«Ця мозаїка має символічне значення, беручи до уваги святкування (1020-річчя Хрещення Київської Русі – УНІАН)», - додав ВАРФОЛОМІЙ І.

Президент України В.ЮЩЕНКО та Вселенський Патріарх отримали перші примірники ювілейної монети, випущеної Національним банком України з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі. Крім того, В.ЮЩЕНКО та Варфоломій І погасили спеціальні конверти з оригіналами марок, присвячених цій же даті.