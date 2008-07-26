Патріарх Московський Алексій їде до Києва

Святійший Патріарх Московський і всієї Русі АЛЕКСІЙ II сьогодні прибуває до Києва.

Як повідомляє сайт Російської православної церкви, візит Патріарха до України приурочений до святкування 1020-річчя Хрещення Русі святим рівноапостольним князем Володимиром.

У перший день візиту відбудеться зустріч Його Святійшества з Блаженнійшим митрополитом Київським і всієї України ВОЛОДИМИРОМ.

27 липня передбачається служіння Святейшим Патріархом АЛЕКСІЄМ Божественної літургії спільно зі Святійшим Патріархом Константинопольським ВАРФОЛОМЇЄМ I і сонмом ієрархів з України, Росії і багатьох інших країн.

Урочиста служба буде здійснена на Володимирській гірці біля пам`ятника святому Хрестителеві Русі.

Як повідомляє РІА "Новости", разом з предстоятелем Російської православної церкви до України прибудуть митрополити Мінський і Слуцький ФІЛАРЕТ, Крутицький і Коломенський ЮВЕНАЛІЙ, Смоленський і Калінінградський КИРИЛО, Калузький і Боровський КЛИМЕНТ, Кишинівський і всієї Молдавії ВОЛОДИМИР, Ташкентський і Середньоазіатський ВОЛОДИМИР, архієпископи Істрінський АРСЕНІЙ, Корсунський ІНОКЕНТІЙ, Орехово-Зуєвський АЛЕКСІЙ, Білгородський і Старооськольський ІОАНН, Ярославський і Ростовський КИРИЛО, єпископи Дмитровський ОЛЕКСАНДР, Сергієво-Посадський ФЕОГНОСТ, а також інші представники духівництва і група російських журналістів.