Алексій у Борисполі одразу ж нагадав про "хрещення киян у Дніпрі"

Патріарх Московський і всієї Русі АЛЕКСІЙ ІІ, який прибув до Києва на святкування 1020-річчя Хрещення Русі, закликав дорожити духовною єдністю народів Росії, України і Білорусі.

"Треба цінувати це велике благо єднання, яке ми маємо, дорожити єдністю між нашими братськими слов`янськими народами", - сказав АЛЕКСІЙ ІІ на брифінгу після прильоту в аеропорту "Бориспіль".

"Ми тут для того, щоб злагода і єдність були серед нас", - зазначив Патріарх Московський і всієї Русі.

АЛЕКСІЙ ІІ привітав всіх православних жителів України, всіх киян з 1020-річчям Хрещення Русі.

"Наша думка мимовільно переноситься до тієї події - хрещення киян у Дніпрі, що відбулося 1020 років тому", - сказав він.

АЛЕКСІЙ ІІ нагадав, що 20 років тому відзначався 1000-річний ювілей Хрещення Русі, і, озирнувшись на ці 20 років, можна побачити, як змінилося церковне життя, скільки людей знайшли віру.

За його словами, треба дякувати Господові за те, що ці 20 років слов`янські народи, хрещені в київській купелі, зберігали духовну єдність.

Патріарх Московський і всієї Русі особливо відзначив, що безліч православних віруючих в Україні, в Росії і Білорусі сьогодні згадують знаменну дату 1020-річчя Хрещення Русі.

"Радий, що в день пам`яті святого рівноапостольного князя Володимира в Києво-Печерській лаврі ми разом здійснимо богослужіння і подякуємо Господа за всі його милості, і молитимемося, щоб благословення Боже було невідступне від всіх нас, щоб ми як дорогоцінний дар зберігали святу православну віру", - сказав АЛЕКСІЙ ІІ.