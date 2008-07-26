Патріарх Алексій здійснив святковий молебень у Лаврі

Патріарх Московський і всея Русі АЛЕКСІЙ Другий провів святковий молебень на Соборній площі Києво-Печерської лаври і висловив упевненість, що майбутні богослужіння в дні урочистостей з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі зміцнять духовну єдність братських слов`янських народів.

Патріарх нагадав, що Архієрейський Собор Російської православної церкви, який відбувся у Москві в червні, засвідчив прихильність епіскопату, зокрема з України, церковній єдності.

За словами Патріарха, він з особливим відчуттям йшов територією Києво-Печерської лаври - місцем подвигів багатьох сподвижників віри і благочестя, зокрема, засновників чернецтва на Русі - преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.

Він зазначив, що сприймає відвідини Києва - матері міст руських, звідки почалося "святе православ`я на нашій землі", - як "милість Божу". Патріарх нагадав, що за переказами ще апостол Андрій Первозванний поблагословив київські гори і передрік їм велич і славу.

"Тут 1020 років тому святий рівноапостольний князь Володимир здійснив у Дніпрі хрещення киян, і звідси розповсюджувалася свята православна віра по обличчю Русі", - сказав АЛЕКСІЙ Другий.

Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Київський і всея України ВОЛОДИМИР сказав, що не випадково предки називали Київ другим Єрусалимом. "Ми щасливі, що об`єднані в єдиному хрещенні, об`єднані однією працею наших сподвижників, наших святих", - сказав він.

"Ми щасливі сьогодні, Ваша Святість, бачити Вас, приходити до Вас з поклоном", - звернувся митрополит ВОЛОДИМИР до АЛЕКСІЯ Другого від імені віруючих УПЦ.

Він зазначив, що радіє майбутнім дням спільного святкування 1020-річчя Хрещення Русі, і передав у дар Патріарху ікону Києво-Печерських святих з частинками мощей.

Всього разом з Патріархом у Лаврі молилося близько 3 тисяч віруючих, а також єпископи Української православної церкви і Російської православної церкви, які прибули до Києва на святкування 1020-річчя Хрещення Русі з Росії та Білорусі.

Біля стін лаври Патріарха Алексія зустріли сотні віруючих з плакатами: "Алексій Другий - наш патріарх", "Ми хочемо залишитися в лоні РПЦ", "Росія, Україна і Білорусія - це разом свята Русь", "Одне хрещення, одна віра, єдина церква", "Автокефалія - дорога в пекло".