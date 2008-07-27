Ющенко і Тимошенко зустрінуться у штабі з ліквідації наслідків повені

Сьогодні в Івано-Франківську за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО пройде засідання штабу з ліквідації наслідків повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ, який сьогодні вранці прибув до Івано-Франківська.

Як повідомляє прес-служба Президента, Віктор ЮЩЕНКО відбув до Івано-Франківської області.

Під час одноденної робочої поїздки глава держави відвідає райони області, які найбільш постраждали від стихійного лиха - повені.

В.ЮЩЕНКО ознайомиться з ходом ліквідації наслідків стихії та візьме участь у засіданні оперативного штабу, який веде ці роботи.

Цього ж дня глава держави повернеться до Києва.