У Європарламенті заявили про підтримку України та наголосили, що умов для зняття санкцій з РФ наразі немає

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заключній заяві та рекомендаціях, ухвалених по завершенню засідання Міжпарламентського комітету Асоціації Україна-ЄС, яке пройшло 25-26 квітня.

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За словами голови делегації Європарламенту в комітеті Андрія Пленковича, "ми ще раз наголосили на нашій підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Ми хочемо зробити конструктивний внесок в зусилля українського уряду, всієї міжнародної спільноти у виконання Мінських домовленостей, що повинно призвести до мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій та анексованого Криму. Ми також переконані, що ще не виконані умови для припинення запобіжних заходів, які існують щодо Російської Федерації".

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Як сказав Пленкович, ухвалений документ буде переданий Європейській Раді. "Як вам відомо, наступний саміт відбудеться 19 травня. Це є нашим парламентським внеском у роботу на виконавчому рівні", - підкреслив він.

Пленкович також повідомив, що в ухваленій заяві та рекомендаціях Європарламент підтвердив свою відданість "підтримувати інституційні спроможності Верховної Ради через програму підтримки демократії".

"Ми будемо підтримувати реформи в Україні, особливо боротьбу з корупцією, що є умовою для реформ в усіх інших секторах у країні", - сказав він.